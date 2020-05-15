Петербуржцу грозит штраф за оскорбления знакомой в СМС-сообщениях

Прокуратура района возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура Выборгского района по обращению 38-летней местной жительницы провела проверку по факту ее оскорбления в смс-сообщениях. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что 4 июня 2025 года в адрес заявительницы от 39-летнего знакомого поступили оскорбительные смс-сообщения, содержащие нецензурную брань и непристойные слова, явно унижающие ее честь и достоинство.

Прокуратура района возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее телеведущего Дмитрия Хрусталева удалили с рейса за оскорбление бортпроводницы.

Фото: unsplash (Jonas Leupe)