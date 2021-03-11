Телеведущего Дмитрия Хрусталева удалили с рейса за оскорбление бортпроводницы

Инцидент произошёл на борту самолёта маршрута "Калининград-Москва".

Известный российский телеведущий Дмитрий Хрусталёв стал участником конфликтной ситуации на борту самолёта, что привело к его принудительной высадке перед вылетом из калининградского аэропорта. Согласно информации, появившейся в социальных сетях, поводом для инцидента послужило использование Хрусталёвым нецензурной лексики в отношении сотрудницы авиакомпании. Об этом передает "КП Санкт-Петербург".

По свидетельствам очевидцев происшествия, конфликтная ситуация возникла после того, как бортпроводница попросила телеведущего предъявить посадочный талон. В ответ на данное требование Хрусталёв, по утверждениям пассажиров, позволил себе грубые высказывания в адрес сотрудницы авиакомпании. После доклада командиру воздушного судна было принято решение о высадке пассажира с рейса.

Транспортными полицейскими Калининграда к административной ответственности привлечён авиапассажир, нарушивший общественный порядок, сообщили официальные представители Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Ранее сообщалось, что в Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа.

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