Телеведущего Дмитрия Хрусталева удалили с рейса за оскорбление бортпроводницы

Известный российский телеведущий Дмитрий Хрусталёв стал участником конфликтной ситуации на борту самолёта, что привело к его принудительной высадке перед вылетом из калининградского аэропорта. Согласно информации, появившейся в социальных сетях, поводом для инцидента послужило использование Хрусталёвым нецензурной лексики в отношении сотрудницы авиакомпании. Об этом передает "КП Санкт-Петербург".
По свидетельствам очевидцев происшествия, конфликтная ситуация возникла после того, как бортпроводница попросила телеведущего предъявить посадочный талон. В ответ на данное требование Хрусталёв, по утверждениям пассажиров, позволил себе грубые высказывания в адрес сотрудницы авиакомпании. После доклада командиру воздушного судна было принято решение о высадке пассажира с рейса.
Транспортными полицейскими Калининграда к административной ответственности привлечён авиапассажир, нарушивший общественный порядок, сообщили официальные представители Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.
Ранее сообщалось, что в Британии пассажир чуть не взорвал самолет из-за Трампа.
Фото: freepik
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