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Бастрыкин потребовал проверить факт гибели новорожденного в петербургском роддоме в 2023 году
Сегодня, 15:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин потребовал проверить факт гибели новорожденного в петербургском роддоме в 2023 году

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В эфире федерального канала освещалась история петербурженки, которая 2 года назад из-за  халатности врачей потеряла новорожденного и лишилась возможности иметь детей.

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела  о гибели ребенка в одной из больниц Петербурга. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщил "Петербург2"

В эфире федерального канала освещалась история петербурженки, которая 2 года назад из-за  халатности врачей потеряла новорожденного и лишилась возможности иметь детей. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в июле 2023 года, но расследование затянулось.

Следственными органами ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи матери и ребенку  расследуется уголовное дело. Проведен ряд экспертиз и назначена судебно-медицинская экспертиза в ФГКУ "Судебно-экспертный центр СК РФ".

Фото: Telegram/ Следком

Теги: новорожденный, роддом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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