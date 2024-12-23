Бастрыкин потребовал проверить факт гибели новорожденного в петербургском роддоме в 2023 году

В эфире федерального канала освещалась история петербурженки, которая 2 года назад из-за халатности врачей потеряла новорожденного и лишилась возможности иметь детей.

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела о гибели ребенка в одной из больниц Петербурга. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщил "Петербург2".

В эфире федерального канала освещалась история петербурженки, которая 2 года назад из-за халатности врачей потеряла новорожденного и лишилась возможности иметь детей. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в июле 2023 года, но расследование затянулось.

Следственными органами ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи матери и ребенку расследуется уголовное дело. Проведен ряд экспертиз и назначена судебно-медицинская экспертиза в ФГКУ "Судебно-экспертный центр СК РФ".

Фото: Telegram/ Следком