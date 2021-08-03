В Невском и Фрунзенском районах появится новое жилье с соцобъектами

На рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства одобрены проекты планировок развития части территорий Фрунзенского и Невского районов.

Для Невского района откорректирована документация по планировке территории, ограниченной улицами Ольги Берггольц, Бабушкина, Ткачей, и Пинегина. На земельном участке предусматривается размещение многоквартирного дома высотой 8 этажей с подземным гаражом и автостоянкой на 173 машиноместа, встроенными детским садом на 60 мест, магазинами и объектами обслуживания. Также предусмотрено размещение трансформаторной подстанции и организация двух проездов.

Во Фрунзенском районе на территории, ограниченной улицами Фучика, Софийской, Белы Куна и Пражской, предусматривается размещение многоквартирного дома высотой 9 этажей с объектами обслуживания жилой застройки и подземным гаражом на 249 машиномест. Также предусмотрено размещение школы на 350 учеников, двух детских садов на 250 и 140 мест, двух ФОКов на 170 и 200 посещений с открытыми автостоянками, храма, гаража и четырех трансформаторных подстанций.

Фото: Piter.tv (архив)