Специалисты "Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей Лужского района

Во время работ были организованы резервные схемы электроснабжения.

Специалисты филиала "Россети Ленэнерго" "Кингисеппские электрические сети" провели модернизацию подстанции 35 кВ, обеспечивающей электроснабжение Лужского района Ленинградской области.

В ходе модернизации энергетики установили новое, более мощное оборудование, увеличив пропускную способность подстанции в полтора раза — до 2,5 МВА. Во время работ были организованы резервные схемы электроснабжения.

Модернизация выполнена в рамках программы замены перегружаемых силовых трансформаторов. В результате повысилась надежность электроснабжения почти двух тысяч жителей населенных пунктов Вердуга, Бередниково, Усадище, Волошово, Белая Горка, Олешно, Островно, Заклинье, Большие Сабицы, а также социально значимых объектов: двух школ, котельной, скважины и насосной станции, пояснил первый заместитель директора — главный инженер филиала "Россети Ленэнерго" "Кингисеппские электрические сети" Александр Подольский.

Ранее мы сообщили о том, что почти 67 тыс. интеллектуальных счетчиков установили в Петербурге и Ленобласти за прошлый год.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)