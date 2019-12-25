Первоклассники из Петербурга получат в подарок набор книг от городских издательств

Проект "Моя первая библиотека" направлен на приобщение школьников к современной литературе.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский объявил, что в этом году первоклассники города получат в подарок книжные наборы от местных издательств "Питер", "Речь" и "Лорета". Акция проводится в рамках проекта "Моя первая библиотека", о чем чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

В подарочный комплект войдут три издания: русская народная сказка "Иван-Царевич и серый волк", книга "Животные-космонавты. Первые покорители космоса", и издание "Буквальный Петербург", рассказывающее об истории города. Общий тираж подарочных наборов составит 67 550 экземпляров.

Проект "Моя первая библиотека" направлен на приобщение школьников к современной литературе, развитие их художественного вкуса и пробуждение интереса к творчеству петербургских авторов и работе городских издательств.

