Морской крестный ход с мощами Андрея Первозванного пройдет в Петербурге 24 июля

С молитвой и акафистным пением процессия пройдет по рекам и каналам Петербурга, выйдет в фарватер Финского залива, освящая морскую столицу с воды.

Торжественная встреча мощей и частицы креста апостола Андрея Первозванного состоится в Андреевском соборе на Васильевском острове 24 июля в 11:30. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия вечером того же дня, 24 июля, пройдет морской крестный ход. Как сообщил настоятель собора иерей Артемий Наумов, шествие начнется от Румянцевского спуска. С молитвой и акафистным пением процессия пройдет по рекам и каналам Петербурга, выйдет в фарватер Финского залива, освящая морскую столицу с воды.

В этом году особенно важно прибытие десницы святого апостола Андрея Первозванного в Петербург, потому что отмечается 330 лет со дня основания Военно-морского флота. Святой апостол издавна почитается как небесный покровитель российских военных моряков. Иерей Артемий Наумов, настоятель Андреевского собора

Поклониться святыне можно будет с 24 по 26 июля. Все три дня Андреевский собор будет открыт для посещения с 9:00 до 21:00.

Фото: Предоставлено Санкт-Петербургской епархией