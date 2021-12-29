Молодые жители Ленобласти могут выиграть планшет в творческом конкурсе

Творческий конкурс, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I, проводит Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры России.

Молодые жители Ленобласти могут стать участниками Всероссийского творческого конкурса "Образ Петра Великого" и выиграть планшет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Творческий конкурс, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I, проводит Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры России. Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить форму на сайте великийпетр.рф.

Каждый автор может оставить по одной заявке на шесть номинаций: живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, литературные произведения, стрит-арт произведения или предложить новые формы, подразумевающие работы с использованием IT-технологий.

Заявки на участие можно отсылать до 1 июня. С 19 июля по 15 августа участники, прошедшие первый этап, должны предоставить оригиналы работ. Итоги конкурса объявят 15 сентября.

Победители в каждой из номинаций в возрасте от 14 до 17 лет получат ультрасовременные планшеты. Участники в возрасте от 18 до 35 лет – денежные вознаграждения.

Фото: правительство Ленобласти