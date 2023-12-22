В деревне Красноозерное установили модульную станцию очистки питьевой воды

В Приозерском районе Ленобласти установили современную модульную станцию очистки питьевой воды. Об этом сообщили в региональной администрации.
В деревне Красноозерное по обращению жителей установлена модульная станция для очистки питьевой воды. Ее производительная мощность составляет 500 кубометров в сутки, этого объема хватит для качественного водоснабжения всего населенного пункта. На прошлой неделе аналогичную станцию установили в Ольшаниках.
В начале июня специалисты компании приступят к пусконаладочным работам перед вводом в эксплуатацию модульной установки водоподготовки.
На сегодняшний день в Ленобласти уже установлено более 40 модульных станций очистки.
Ремонт трассы до Коробицыно стартует в Ленобласти.
Фото: администрация Ленобласти
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