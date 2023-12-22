В деревне Красноозерное установили модульную станцию очистки питьевой воды

На сегодняшний день в Ленобласти уже установлено более 40 модульных станций очистки.

В Приозерском районе Ленобласти установили современную модульную станцию очистки питьевой воды. Об этом сообщили в региональной администрации.

В деревне Красноозерное по обращению жителей установлена модульная станция для очистки питьевой воды. Ее производительная мощность составляет 500 кубометров в сутки, этого объема хватит для качественного водоснабжения всего населенного пункта. На прошлой неделе аналогичную станцию установили в Ольшаниках.

В начале июня специалисты компании приступят к пусконаладочным работам перед вводом в эксплуатацию модульной установки водоподготовки.

На сегодняшний день в Ленобласти уже установлено более 40 модульных станций очистки.

Ремонт трассы до Коробицыно стартует в Ленобласти.

Фото: администрация Ленобласти