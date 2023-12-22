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Ремонт трассы до Коробицыно стартует в Ленобласти
Сегодня, 9:33
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Ремонт трассы до Коробицыно стартует в Ленобласти

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В дальнейшем дорожники планируют продолжить обновление трассы, рядом с которой располагаются спортивные школы и горнолыжные курорты.

На этой неделе в Приозерском районе Ленобласти начинается ремонт дороги, связывающей Новоприозерское шоссе и Коробицыно. В первую очередь работы будут проводиться через поселок Мичуринское и деревню Светлое.

В рамках первого этапа планируется уложить свыше восьми километров нового асфальтового покрытия. Помимо этого, дорожники укрепят обочины, нанесут новую разметку и установят знаки. Ремонтные работы в Мичуринском начнутся уже в среду, сообщили дорожники региона в своем Telegram-канале. Здесь будет использоваться фреза для снятия старого покрытия. Укладка нового асфальта запланирована на летний период.

В дальнейшем дорожники планируют продолжить обновление трассы, рядом с которой располагаются спортивные школы и горнолыжные курорты. Также новый асфальт появится на участке от Борисово до Мичуринского.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проходит ремонт семи региональных трасс.

Фото: Telegram /  Dorogi_lo

Теги: дорожники ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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