Ремонт трассы до Коробицыно стартует в Ленобласти

В дальнейшем дорожники планируют продолжить обновление трассы, рядом с которой располагаются спортивные школы и горнолыжные курорты.

На этой неделе в Приозерском районе Ленобласти начинается ремонт дороги, связывающей Новоприозерское шоссе и Коробицыно. В первую очередь работы будут проводиться через поселок Мичуринское и деревню Светлое.

В рамках первого этапа планируется уложить свыше восьми километров нового асфальтового покрытия. Помимо этого, дорожники укрепят обочины, нанесут новую разметку и установят знаки. Ремонтные работы в Мичуринском начнутся уже в среду, сообщили дорожники региона в своем Telegram-канале. Здесь будет использоваться фреза для снятия старого покрытия. Укладка нового асфальта запланирована на летний период.

В дальнейшем дорожники планируют продолжить обновление трассы, рядом с которой располагаются спортивные школы и горнолыжные курорты. Также новый асфальт появится на участке от Борисово до Мичуринского.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проходит ремонт семи региональных трасс.

Фото: Telegram / Dorogi_lo