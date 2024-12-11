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Неизвестные "заминировали" 265 отделений банка в Петербурге
Сегодня, 10:39
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Неизвестные "заминировали" 265 отделений банка в Петербурге

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

За сутки неизвестные заявили о "минировании" 265 отделений банка в Петербурге. Об этом 10 февраля пишет 78.ru.

Накануне в tg-канал одного из банков поступило сообщение о том, что якобы заминированы его отделения. Правоохранители провели проверку, взрывчатые вещества и взрывные устройства не были найдены. 

По решению администрации эвакуацию не организовывали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее на Piter.TV: на остановке Морской набережной сообщили о минировании. 

Фото: Piter.TV 

Теги: банк, лжеминеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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