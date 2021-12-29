В Ленобласти мать в состоянии острого психоза ударила дочь молотком по голове

Женщина состоит на учете в ПДН и проходила курс лечения в 2018 году.

В Ломоносовском районе Ленобласти мать в состоянии острого психоза напала на ребенка. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчина обратился в полицию, так как его жена в приступе агрессии закрылась с 9-летней дочкой дома и никого не впускала. Женщина состоит на учете в ПДН и проходила курс лечения в 2018 году. Сам мужчина находился в Алма-Аты и должен был вернуться домой 27 января.

В связи с обострением заболевания женщина стала проявлять признаки агрессии. Вместе с ребенком находилась по месту жительства в поселке Большая Ижора, отказывалась открыть дверь сотрудникам полиции и родственникам. Она высказывала в адрес ребенка слова угрозы физической расправы и нанесла удар по голове дочери молотком. Только после этого она добровольно открыла дверь. Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу с ушибленной рваной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой.

Женщину направили в психиатрическую больницу, где ей диагностировали острый психоз.

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