По техническим причинам "Лесную" закрывали на вход

Станцию метро "Лесная" в Петербурге днем 17 октября закрыли на вход. Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".

"Лесная" была недоступна для пассажиров с 12:16 до 12:44 по техническим причинам.

Станция работает только на выход. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Горожанам предлагали пользоваться наземным общественным транспортом.

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее на Piter.TV: "красная" ветка в Петербурге продолжила работу с длинным интервалом и битком. Напомним, на линии накануне случился коллапс: закрывали четыре станции из-за неисправного состава.

Главное фото: Piter.TV