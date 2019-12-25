  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
По техническим причинам "Лесную" закрывали на вход
Сегодня, 12:24
140
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

По техническим причинам "Лесную" закрывали на вход

0 0

Станция была недоступна для пассажиров с 12:16 до 12:44.

Станцию метро "Лесная" в Петербурге днем 17 октября закрыли на вход. Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен". 

"Лесная" была недоступна для пассажиров с 12:16 до 12:44 по техническим причинам. 

Станция работает только на выход.

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Горожанам предлагали пользоваться наземным общественным транспортом. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок" 

Ранее на Piter.TV: "красная" ветка в Петербурге продолжила работу с длинным интервалом и битком. Напомним, на линии накануне случился коллапс: закрывали четыре станции из-за неисправного состава. 

Главное фото: Piter.TV

Теги: лесная, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии