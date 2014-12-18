В Петербурге и Ленобласти 14 апреля ожидается дождь и до +17 градусов

Осадки будут кратковременные.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 14 апреля, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью осадков не прогнозируется, а во второй половине дня возможны кратковременные дожди в отдельных районах города. Ветер будет южный и юго-восточный умеренной силы. Ночью до +4 градусов, а днём до +17.

Специалисты отмечают тенденцию к постепенному понижению атмосферного давления. Такие погодные условия характерны для переходного весеннего периода в Северо-Западном регионе.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы наблюдали Розовое полнолуние в ночь на воскресенье.

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