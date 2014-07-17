Петербуржцы наблюдали Розовое полнолуние в ночь на воскресенье

Наблюдать следующее полнолуние можно будет уже в мае.

В ночь на воскресенье, 13 апреля, жители Земли могли наблюдать уникальное астрономическое явление — Розовую Луну. Это первое весеннее полнолуние получило свое название благодаря традициям коренных народов Северной Америки, связывавших его с периодом цветения флокса шиловидного (розового мха).

Апрельское полнолуние также называют Пасхальным, поскольку именно оно используется для определения даты празднования Пасхи в христианской традиции. Несмотря на романтичное название, спутник Земли не меняет свой цвет — название отражает лишь сезонные изменения в природе.

Астрономы отмечают, что полнолуние в апреле часто совпадает с другими природными явлениями, такими как активное цветение растений и пробуждение животных от зимней спячки. Наблюдать следующее полнолуние можно будет уже в мае — оно традиционно известно как Цветочная Луна.

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Фото: Telegram / Пул N3