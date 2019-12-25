Мужчина подозревается в краже металлических изделий на железнодорожной станции Навалочная

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что 34-летний мужчина в течение трёх дней тайно проникал на охраняемую территорию предприятия и похищал медный лом в виде отдельных кусков.

В Петербурге транспортными полицейскими раскрыта кража металлических изделий на железнодорожной станции Навалочная. К хищению причастен местный житель, рассказали в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

К полицейским обратился представитель транспортной инфраструктуры по факту пропажи металлических изделий на территории предприятия, расположенного рядом с железнодорожной станцией Навалочная.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что 34-летний мужчина в течение трёх дней тайно проникал на охраняемую территорию предприятия и похищал медный лом в виде отдельных кусков. Похищенное имущество подозреваемый сдал в пункт приёма металлолома. Ущерб составил более 24 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее на Витебском вокзале была задержана сотрудница организации железнодорожного транспорта по подозрению в мошенничестве.

Фото: СПб ЛУ МВД России на транспорте