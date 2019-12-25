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Мужчина подозревается в краже металлических изделий на железнодорожной станции Навалочная
Сегодня, 11:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина подозревается в краже металлических изделий на железнодорожной станции Навалочная

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Сотрудники транспортной полиции выяснили, что 34-летний мужчина в течение трёх дней тайно проникал на охраняемую территорию предприятия и похищал медный лом в виде отдельных кусков.

В Петербурге транспортными полицейскими раскрыта кража металлических изделий на железнодорожной станции Навалочная. К хищению причастен местный житель, рассказали в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

К полицейским обратился представитель транспортной инфраструктуры по факту пропажи металлических изделий на территории предприятия, расположенного рядом с железнодорожной станцией Навалочная.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что 34-летний мужчина в течение трёх дней тайно проникал на охраняемую территорию предприятия и похищал медный лом в виде отдельных кусков. Похищенное имущество подозреваемый сдал в пункт приёма металлолома. Ущерб составил  более 24 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее на Витебском вокзале была задержана сотрудница организации железнодорожного транспорта по подозрению в мошенничестве.

Фото: СПб ЛУ МВД России на транспорте

Теги: кража, навалочная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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