XII конкурс детских рисунков “Трамваи и троллейбусы в городе на Неве” объявили в Петербурге

Участникам предлагается творчески осмыслить историю развития городского электротранспорта, отображённую на страницах старейшей отраслевой газеты, основанной всего через два дня после Победы в Великой Отечественной войне.

СПб ГУП "Горэлектротранс" объявила о начале ежегодного конкурса творчества детей "Трамваи и троллейбусы в городе на Неве", который в этом году приурочен к знаменательной дате — 80-летию выхода первой публикации корпоративной газеты "Петербургские магистрали". Заявки на участие начнут приниматься с 1 июня.

Участникам предлагается творчески осмыслить историю развития городского электротранспорта, отображённую на страницах старейшей отраслевой газеты, основанной всего через два дня после Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс совпадает и с юбилеем другого важного института — Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, который празднует своё столетие. Специально к этому событию организована дополнительная категория конкурса "Трамваи не чихают", где юные художники могут проявить фантазию, представляя трамваи в образе живых существ, нуждающихся в заботе и внимании.

Принять участие могут дети возрастом до 12 лет включительно. Конкурсные рисунки выполняются любыми художественными средствами на листах бумаги формата A3 или A4 и предоставляются в цифровом виде вместе с обязательной анкетой участника. Награждение победителей состоится в августе.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга (архив)