В Петербурге в июне выберут лучших сварщиков 2025 года

Практическая часть состоится 17 июня.

В Петербурге начинается десятый юбилейный конкурс профессионального мастерства "Лучший сварщик – 2025"! Это региональный этап Национального конкурса "СТРОЙМАСТЕР-2025". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

За звание лучших сразятся 12 опытных сварщиков и лучшие студенты профессиональных колледжей города. Конкурсантов ждут сложные практические задания. Работу оценит компетентное жюри.

Практическая часть состоится 17 июня, в СПб ГБПОУ Невский колледж им. А.Г. Неболсина (2-й Муринский пр., 43).

Награждение победителей пройдёт 19 июня во Дворце труда (площадь Труда, 4).

Фото: unsplash (Rob Lambert)