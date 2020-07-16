Эксперты прокомментировали утвержденную концепцию развития творческих индустрий в России

В России хотят увеличить число вовлеченных в творческие профессии.

Правительство РФ утвердило концепцию развития творческих индустрий в стране. Об этом накануне сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Правительство будет поддерживать театр, музыку, кино, живопись, архитектуру, дизайн, туризм и производство цифрового контента. Планируется, что к 2030-му году до 15% будут работать по творческой профессии, а доля креативной сферы в экономике достигнет 6%.

Как сообщили эксперты, 6% от номинального ВВП в прошлом году составляло почти 6,5 трлн рублей. В будущем цифра будет еще больше. Эксперты отметили, что таковы глобальные тренды: с 2002 по 2015 годы объем креативного рынка увеличился с 208 млрд долларов до 509 млрд долларов.

Летом Владимир Путин внес поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации". Они дают возможность получить второе высшее образование в области искусства бесплатно.

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