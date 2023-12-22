Свыше 172 тыс. кибератак отразили в Петербурге в прошлом году

Северная столица стала объектом особого внимания хакеров.

В 2023 году системы информационной безопасности Петербурга успешно отразили более 172 тыс. кибератак, что на 15% больше, чем в предыдущем году. Все атаки были нейтрализованы, и никаких нарушений информационной безопасности в работе городских систем зафиксировано не было.

Северная столица стала объектом особого внимания хакеров, на долю которого пришлось около четверти всех атак на государственные организации в стране.

В прошлом году злоумышленники и иностранные спецслужбы также осуществляли кибератаки на ресурсы государственного управления, связи, энергетики и других отраслей РФ. Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа кибератак в 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что около двух тыс. кварталов отмоют после зимы в Петербурге.

Фото: Pxhere