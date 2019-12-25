Россиянам рассказали, как восстановить интернет по возвращении в Россию

Мобильные операторы разработали свои методы верификации пользователя, вернувшегося из-за границы.

Российские мобильные операторы начали информировать россиян в SMS о способе, при котором у пользователя легко получится восстановить доступ к интернету по приезде из-за рубежа. Соответствующими данными поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на компании сотовой связи. Специалисты уточнили, что в первую очередь на устройстве нужно отключить VPN и Wi-Fi, после чего перейти по указанной ссылке.

В частности, МТС, "Мегафон" и "Билайн" направляют своим абонентам ссылку на восстановление доступа в СМС, которая ведет на официальный сайт оператора. При этом каждая компания имеет свой тест для подтверждения о том, что сим-карта используется человеком. В МТС просят клиента собрать пазл на экране гаджета, перемещая бегунок. Без прохождения такой проверки ограничения с устройства будут сняты автоматически только через 24 часа после въезда в страну.

Напомним, что Министерство по цифровизации в ноябре 2025 года уведомило общественность о том, что отечественные операторы связи начали тестировать 24-часовой период охлаждения для SIM-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов. Такая мера работает в целях противодействия беспилотникам. До того момента, пока гражданин не подтвердит, что он человек, доступа к мобильному интернету и SMS у него не будет. В "Мегафоне", кроме сбора пазла, также запрашивается код из SMS. У "Билайна" абоненту потребуется только обновить страницу на сайте. Однако до момента "проверки" важно убедиться, что процесс происходит без подключенного Wi-Fi, что успешна выбрана сеть нужного оператора связи, а SIM-карта не находится в сети другого мобильного оператора.

Мобильный интернет на станции метро "Горный институт" могут не подключить до конца года.

Фото: Piter.tv