Петербуржцам рассказали, как распознать фальшивые листовки о замене счётчиков

Первый признак того, что жильцу навязывают абсолютно ненужную услугу, это если контору, приславшую такое требование, абсолютно не волнует: когда был поставлен старый счетчик и кто его ставил.

Петербуржцы регулярно обнаруживают в почтовых ящиках квитанции от управляющих организаций с требованием привести в порядок окна, провести поверку счетчиков, а то и вовсе заменить их. Чаще всего эти листовки являются фальшивыми. Как распознать фальшивые листовки о замене счётчиков рассказали специалисты УФАС на пресс-конференции ТАСС.

Первый признак того, что жильцу навязывают абсолютно ненужную услугу, это если контору, приславшую такое требование, абсолютно не волнует: когда был поставлен старый счетчик и кто его ставил. Замена счетчика на воду – вместе с самим счетчиком – стоит от 2 до 3 тысяч рублей, а мошенники попросят за эту услуг 10 тысяч рублей. Газовый счетчик стоит 7 тысяч – могут попросить 20 тысяч.

Пример псевдо-квитанции. Фото: Пресс-центр ТАСС

Своих будущих жертв "ремонтники" раньше обзванивали по телефону либо приходили сразу домой. Сейчас они же присылать поддельные квитанции, маскируя их под реальные, напечатанные Единым информационным расчетным центром. Также, чаще всего от таких "специалистов" можно ожидать агрессивное общение: "Вы обязаны!", "Вас ждут санкции", "Вам просто отключат газ". На самом деле под этими угрозами ничего не стоит.

Чтобы выяснить, есть ли у фирмы право проводить поверку счетчика, можно поискать ее данные на сайте Федеральной службы по аккредитации. Скорее всего, фирмы-однодневки там не будет, а значит, соглашаться на навязанные ею услуги не стоит.

Фото: unsplash