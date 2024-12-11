Долгосрочная аренда в Петербурге: январский спад и изменения цен по округам

Существенное снижение стоимости аренды отмечено в округе Невская застава, где цены упали на 10,8% до 45 000 рублей в месяц.

В январе 2025 года медианная ставка аренды квартир в Санкт-Петербурге составила 45 000 рублей в месяц, что на 1,5% ниже декабрьских показателей. Снижение связано с традиционным снижением активности арендаторов в период новогодних праздников, сообщает сервис "Яндекс Аренда".

Цены и динамика по округам

Существенное снижение стоимости аренды отмечено в округе Невская застава, где цены упали на 10,8% до 45 000 рублей в месяц. Однако это сопровождалось сокращением доступных предложений на 11,1%. В Георгиевском округе аренда подешевела на 10,7% (до 34 900 рублей), а в Ржевке — на 10,2% (до 35 200 рублей). В этих районах, напротив, количество доступных квартир увеличилось на 2,9% и 17,9% соответственно.

Также снижение арендных ставок отмечено в округах Озеро Долгое (-8,2%), Посадский (-8,1%), Гавань (-7,5%) и Сосновское (-6,7%).

Январь — удачное время для поиска жилья, так как конкуренция среди арендаторов снижается, и появляется возможность арендовать комфортное жилье в хорошей локации по доступной цене. Роман Жуков, руководитель сервиса "Яндекс Аренда"

Рост цен в центральных округах

В некоторых районах аренда, напротив, подорожала. Лидером стал Дворцовый округ, где медианная ставка выросла на 16,6% до 132 200 рублей в месяц. Значительное увеличение цен также зафиксировано в округе Красненькая речка (+10,6%, до 40 500 рублей) и Чкаловском округе (+9%, до 249 100 рублей).

Самые дорогие и дешевые районы

Самые доступные квартиры сдаются в Полюстрово (26 300 рублей в месяц), Сосновой Поляне и Ульянке (по 30 000 рублей). Наиболее дорогими остаются центральные округа: Чкаловский (249 000 рублей), Дворцовый (132 200 рублей) и Петровский (125 000 рублей).

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