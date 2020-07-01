В России вступили в силу новые изменения для автомобилистов

Так, вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ. Под запрет на ввоз в Россию попали пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника.
Также усложняется процедура растамаживания легковых автомобилей.
Изменились и правила парковки для инвалидов. С 1 июня бесплатная парковка без справок предоставляется россиянам с третьей группой инвалидности, если они ограничены в самостоятельном передвижении и пользовались правом на бесплатную парковку на основании знака "Инвалид" до 1 июля.
Некоторые правила, которые должны были вступить в силу 1 июля, перенесли на следующий год. Например, новые требования к медицинскому освидетельствованию автомобилистов.
Ранее в Ульяновской области обнаружили 20-метровый подкоп заключенных.
Видео: Life Новости
Фото: globallookpress
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