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В России вступили в силу новые изменения для автомобилистов

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С 1 июля в России вступили в силу важные изменения для ряда российских водителей.

Так, вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ. Под запрет на ввоз в Россию попали пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника.

Также усложняется процедура растамаживания легковых автомобилей. 

Изменились и правила парковки для инвалидов. С 1 июня бесплатная парковка без справок предоставляется россиянам с третьей группой инвалидности, если они ограничены в самостоятельном передвижении и пользовались правом на бесплатную парковку на основании знака "Инвалид" до 1 июля. 

Некоторые правила, которые должны были вступить в силу 1 июля, перенесли на следующий год. Например, новые требования к медицинскому освидетельствованию автомобилистов. 

Ранее в Ульяновской области обнаружили 20-метровый подкоп заключенных.

Видео: Life Новости
Фото: globallookpress

Теги: авто
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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