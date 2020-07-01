В России вступили в силу новые изменения для автомобилистов

С 1 июля в России вступили в силу важные изменения для ряда российских водителей.

Так, вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ. Под запрет на ввоз в Россию попали пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника.

Также усложняется процедура растамаживания легковых автомобилей.

Изменились и правила парковки для инвалидов. С 1 июня бесплатная парковка без справок предоставляется россиянам с третьей группой инвалидности, если они ограничены в самостоятельном передвижении и пользовались правом на бесплатную парковку на основании знака "Инвалид" до 1 июля.

Некоторые правила, которые должны были вступить в силу 1 июля, перенесли на следующий год. Например, новые требования к медицинскому освидетельствованию автомобилистов.

Ранее в Ульяновской области обнаружили 20-метровый подкоп заключенных.



Видео: Life Новости

Фото: globallookpress