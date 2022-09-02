Новое практическое руководство для участников рынка в сфере такси разработано в Петербурге

Специалисты Отдела выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси провели консультации с перевозчиками.

В Петербурге запустили проект "Идеальный таксопарк", в рамках которого разработали практическое руководство для всех участников рынка. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту 1 сентября.

Специалисты Отдела выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси провели консультации с перевозчиками и отобрали компании для участия в пробной программе. Первой такой компанией стало ООО ТК "Скай".

Пособие расскажет, как правильно оформлять разрешения на перевозку, о корректной процедуре замены транспортных средств между водителями, работе с водителями из других регионов, порядке "пакетной" подачи документов и об алгоритмах действий для новичков и опытных перевозчиков.

