Новое практическое руководство для участников рынка в сфере такси разработано в Петербурге
Сегодня, 15:59
Специалисты Отдела выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси провели консультации с перевозчиками.

В Петербурге запустили проект "Идеальный таксопарк", в рамках которого разработали практическое руководство для всех участников рынка. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту 1 сентября. 

Специалисты Отдела выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси провели консультации с перевозчиками и отобрали компании для участия в пробной программе. Первой такой компанией стало ООО ТК "Скай". 

Пособие расскажет, как правильно оформлять разрешения на перевозку, о корректной процедуре замены транспортных средств между водителями, работе с водителями из других регионов, порядке "пакетной" подачи документов и об алгоритмах действий для новичков и опытных перевозчиков. 

Ранее на Piter.TV: агрегаторов такси в Петербурге предложили штрафовать за нелегальных водителей. 

Фото: Piter.TV

