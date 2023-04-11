Петербуржцам рассказали о графике стоянок экомобиля на неделю

Расписание стоянок опубликовано городским комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

На этой неделе экомобиль совершит объезд нескольких районов Петербурга. Расписание стоянок опубликовано городским комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Жители города могут сдать для безопасной утилизации и переработки следующие виды отходов:

ртутные и светодиодные лампы;

ртуть, ртутные термометры и другие приборы, содержащие ртуть;

отработанные автомобильные шины;

батарейки и аккумуляторы;

старую бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику (за исключением крупногабаритной);

отработанные масла;

просроченные лекарства;

старые противогазы и их комплектующие;

бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.

Полный список точек сбора и перечень принимаемых отходов доступны на сайте СПб ГБУ "Экострой". Кроме того, круглосуточная мобильная экологическая дежурная служба принимает вопросы по системе сбора опасных отходов по телефону 417-59-36.

