Петербуржцам рассказали о графике стоянок экомобиля на неделю

На этой неделе экомобиль совершит объезд нескольких районов Петербурга. Расписание стоянок опубликовано городским комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Жители города могут сдать для безопасной утилизации и переработки следующие виды отходов:
ртутные и светодиодные лампы;
ртуть, ртутные термометры и другие приборы, содержащие ртуть;
отработанные автомобильные шины;
батарейки и аккумуляторы;
старую бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику (за исключением крупногабаритной);
отработанные масла;
просроченные лекарства;
старые противогазы и их комплектующие;
бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.
Полный список точек сбора и перечень принимаемых отходов доступны на сайте СПб ГБУ "Экострой". Кроме того, круглосуточная мобильная экологическая дежурная служба принимает вопросы по системе сбора опасных отходов по телефону 417-59-36.
Фото: Telegram / Корабельников Онлайн; пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга
