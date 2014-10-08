Между Аптекарским и Каменным островами провели подземный газопровод

Завершение всех работ запланировано на середину октября текущего года.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдало новое разрешение газовой организации на завершение монтажа дюкерного перехода межострового газопровода. Метод предполагает укладку трубопровода не поверх дна реки Малая Невка, а внутри грунта под водой.

Газопровод низкого давления с диаметром трубы 315 миллиметров прокладывается двойным путём: открытый и закрытый способы, применяя технологию горизонтального направленного бурения.

Сейчас компания завершила уже 90% запланированных работ, включающих рытьё траншей, установку постоянной линии газоснабжения закрытым способом, открытую прокладку коммуникаций, чистовую обработку трубопроводов и проведение предварительных тестов оборудования, а также первоначальное озеленение территории.

Для дальнейших мероприятий по проверке готовности системы, вводу газа в новую магистраль и окончательной реконструкции окружающей среды необходим дополнительный разрешительный документ. Завершение всех работ запланировано на середину октября текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что число нарушений правил парковки в петербургских дворах упало до 2,6%.

Фото: ГАТИ Петербурга