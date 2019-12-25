Петербурженка организовала фиктивную постановку на учет четверых иностранцев в Кировском районе

13 мая по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, подозреваемой была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В мае 2024 года в рамках оперативно-профилактической акции по борьбе с незаконной миграцией сотрудники Кировского района Петербурга обнаружили, что 19-летняя безработная жительница города была вовлечена в фиктивную регистрацию по месту жительства, находящемуся по адресу: дом 4 на улице Лен Голикова.

Подозреваемая, используя услуги центра госуслуг на проспекте Народного ополчения, организовала фиктивную регистрацию иностранных граждан, заполнив заведомо ложные документы о их прибытии в Россию. 13 мая по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, подозреваемой была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что 30-летняя местная жительница также причастна к преступлению: она за денежное вознаграждение организовала фиктивную регистрацию четырёх иностранных граждан по тому же адресу, где проживала задержанная. 7 октября оперативники задержали её, и в отношении неё было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ; ей также назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: Piter.TV