На выходных фасады зданий в Петербурге украсят световыми проекциями

Световые проекции появятся 22 февраля и будут транслироваться в течение 5 дней

В Петербурге в преддверии Дня защитника Отечества шесть фасадов домов осветят тематические проекции. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Инсталляции можно будет увидеть на фасадах дома 44 по Шпалерной улице, дома 26-28 по Каменноостровскому проспекту, дома 14 по Кондратьевскому проспекту, дома 70 по Большому проспекту В.О., дома 10 по Новгородскому проспекту в Шушарах, на фасаде РНБ на Московском проспекте.

Световые проекции появятся 22 февраля и будут транслироваться в течение 5 дней с 18:15 до 08:10 часов утра.Включение и отключение иллюминации выполняется вместе с городским освещением. Установка оборудования выполняется сотрудниками "Ленсвета".

В Петербурге с 22 по 26 февраля изменяется расписание электричек.

Фото: Смольный