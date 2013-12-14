Электросамокатчик сбил 6-летнего ребенка на Комендантском проспекте

Вечером 28 августа в Приморском районе Петербурга 41-летний мужчина на электросамокате наехал на 6-летнего мальчика. Электросамокатчик двигался по тротуару Комендантского проспекта, стало известно Piter.tv.
Ребёнок находился в сопровождении родителей. Мальчик получил травмы головы и ссадины спины. В состоянии средней степени тяжести его отправили в больницу.
Электросамокат принадлежит кикшеринговой компании.
Ранее на Товарищеском проспекте сбили 15-летнего велосипедиста.
Фото: Piter.tv
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