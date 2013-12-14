Электросамокатчик сбил 6-летнего ребенка на Комендантском проспекте

Ребёнок находился в сопровождении родителей.

Вечером 28 августа в Приморском районе Петербурга 41-летний мужчина на электросамокате наехал на 6-летнего мальчика. Электросамокатчик двигался по тротуару Комендантского проспекта, стало известно Piter.tv.

Ребёнок находился в сопровождении родителей. Мальчик получил травмы головы и ссадины спины. В состоянии средней степени тяжести его отправили в больницу.

Электросамокат принадлежит кикшеринговой компании.

Ранее на Товарищеском проспекте сбили 15-летнего велосипедиста.

Фото: Piter.tv