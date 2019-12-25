В жилищных агентствах Петербурга обустроили 375 современных дворницких

В каждой современной дворницкой предусмотрены комфортные зоны отдыха и питания, душевные кабинки, гардеробные и хранилище уборочного оборудования, а также рабочие кабинеты для инженерно-технических специалистов.

Сегодня пресс-служба Жилищного комитета Санкт-Петербурга поделилась информацией о мерах улучшения условий труда работников жилищно-коммунального хозяйства. В частности, отмечается, что во всех районах города оборудуются современные помещения для дворников, оснащённые необходимыми удобствами.

Уже оборудованы и функционируют 375 модернизированных помещений подобного типа в жилищных агентствах города. Зарплата работников коммунальной отрасли заметно выросла: с 1 июля оклад дворников начинается от 65 тысяч рублей, а механизаторов — от 98 тысяч рублей.

Фото: Жилищный комитет Петербурга