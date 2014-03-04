В Петербурге с 14 до 17 апреля пройдет "Брянцевский фестиваль" для детей-актеров

В этом году фестиваль выходит на новый уровень, поскольку в нем впервые поучаствует детский театральный коллектив из Туниса.

В Петербурге на сцене ТЮЗа имени А. А. Брянцева с 14 до 17 апреля будет проходить XXVI Международный "Брянцевский фестиваль" детских театральных коллективов. Об этом сообщили в Смольном.

В этом году фестиваль выходит на новый уровень, поскольку в нем впервые поучаствует детский театральный коллектив из Туниса.

Вместе с театральными труппами из Беларуси, Армении, Казахстана, Абхазии и российских городов юные артисты из дальнего зарубежья создадут уникальное пространство международного общения, расширяя географию фестиваля. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Всего в мероприятии примут участие 12 коллективов. Оценит спектакли юных актеров профессиональное жюри. Кроме того, для участников и их педагогов состоятся мастер-классы по сценической речи, современной хореографии и актерскому мастерству.

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