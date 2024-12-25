Более 25 км трамвайных рельсов заменили в Петербурге в 2024 году

Также было уложено 12,6 тысячи квадратных метров железобетонного покрытия и заменено 19 тысяч шпал.

В прошлом году в Петербурге в рамках программы модернизации электротранспорта было заменено более 25 километров трамвайных рельсов, сообщает пресс-служба Смольного. Также было уложено 12,6 тысячи квадратных метров железобетонного покрытия и заменено 19 тысяч шпал.

В 2025 году на программу ремонта трамвайных сетей из городского бюджета выделен 4 миллиарда рублей. Один из наиболее значимых проектов — модернизация трамвайной линии на Садовой улице. Ремонтные работы стартовали в 2023 году, и всего за два года было обновлено 8,55 километра путей.

Кроме того, в начале 2024 года был открыт новый участок на Народной улице от Дальневосточного проспекта до Володарского моста и на Дальневосточном проспекте от Народной улицы до улицы Тельмана. Здесь старые пути были демонтированы и заменены новыми. Также возобновилось движение трамваев на участках Новочеркасского проспекта от Заневской площади до Красногвардейской площади и от Среднеохтинского проспекта до Новочеркасского проспекта. Общая длина обновленных путей составляет 3,6 километра.

Масштабные работы проведены и на проспекте Просвещения на отрезке от проспекта Культуры до проспекта Энгельса и от проспекта Культуры до Светлановского проспекта, а также на проспекте Энгельса от проспекта Просвещения до улиц Шостаковича. Подрядчик обустроил доступную среду для маломобильных групп населения.

Ранее мы сообщили о том, что диспансеризацию в 2024 году прошли около 4 млн петербуржцев.

Фото: Правительство Петербурга