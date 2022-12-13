  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург привезли более 21 тонны шпика из Швейцарии с поддельными документами
Сегодня, 13:09
101
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург привезли более 21 тонны шпика из Швейцарии с поддельными документами

0 0

Решается вопрос об изъятии всей товарной партии. Проводится дальнейшее расследование.

Более 21 тонны шпика с поддельными документами выявили на Котлинском таможенном посту. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

"Замороженный свиной шпик" общим весом более 21 тонны прибыл в Петербург из Швейцарии. Таможенники установили, что груз ввозится по поддельному ветеринарному сертификату.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Решается вопрос об изъятии всей товарной партии. Проводится дальнейшее расследование.

Ранее в Петербург в преддверии 8 марта привезли около 600 тонн цветов.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни

Теги: таможня, шпик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии