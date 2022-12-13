В Петербург в преддверии 8 марта привезли около 600 тонн цветов

Страны происхождения товара: Эквадор, Кения, Нидерланды, Колумбия, Италия и Израиль.

В преддверии Международного женского дня в Петербург ежедневно прибывают цветы. За последние две недели в город ввезли 76 товарных партий цветов общим весом около 600 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Ежедневно из Латвии прибывают розы, гвоздики, хризантемы, лилии, орхидеи и другие срезанные цветы для составления букетов. Страны происхождения товара: Эквадор, Кения, Нидерланды, Колумбия, Италия и Израиль.

Таможенные декларации подаются в Северо-Западную электронную таможню. Таможенный контроль подкарантинной продукции проводится без задержек в минимальные сроки.

Фото и видео: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни