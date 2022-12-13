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В Петербург в преддверии 8 марта привезли около 600 тонн цветов

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Страны происхождения товара: Эквадор, Кения, Нидерланды, Колумбия, Италия и Израиль. 

В преддверии Международного женского дня в Петербург ежедневно прибывают цветы. За последние две недели в город ввезли 76 товарных партий цветов общим весом около 600 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Ежедневно из Латвии прибывают розы, гвоздики, хризантемы, лилии,  орхидеи и другие срезанные цветы для составления букетов. Страны происхождения товара: Эквадор, Кения, Нидерланды, Колумбия, Италия и Израиль. 

Таможенные декларации подаются в Северо-Западную электронную таможню. Таможенный контроль подкарантинной продукции проводится без задержек в минимальные сроки.

Фото и видео: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни

Теги: таможня, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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