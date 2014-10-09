Петербуржец с ножом ограбил и пытался изнасиловать свою гостью

Пострадавшая смогла позвонить в полицию.

Петербурженка пришла в гости к своему знакомому, а в итоге была ограблена и едва не изнасилована. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел в Выборгском районе Петербурга. Женщина пришла в гости к своему 50-летнему знакомому. Сначала мужчина с ножом требовал от гостьи деньги. После полученной тысячи рублей он начал склонять женщину к сексу.

Пострадавшая смогла позвонить в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, против него возбудили два уголовных дела.

Ранее девочка из Всеволожского района обвинила отца в насилии.

Фото: Piter.tv