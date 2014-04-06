Педиатрический университет прокомментировал явление "бежевого материнства"

Идеи "бежевых мам" не новы, поскольку они используются в других методиках, основывающихся на экспертных данных и эмпирических исследованиях.

В интернете набирает популярность новый тренд – "бежевое материнство". Его сторонницы убеждены в том, что сдержанная цветовая гамма не перегружает нервную систему ребенка и формирует у него эстетический вкус. Женщины покупают светлую одежду и игрушки, оформляют минималистично интерьер. Мария Коргожа, заведующая кафедры клинической психологии Педиатрического университета и кандидат психологических наук, рассказала, как это влияет на развитие детей.

Термин "бежевые мамы" придумала американская блогер и писательница Хейли ДеРоше, она шутила над явлением.

Важно отметить, что подход "бежевых мам" нельзя назвать самостоятельной методикой воспитания, ухода за ребенком и организации его повседневной жизни. Это скорее тренд, который больше определяет стилистику и даже философию родителей. <…> Идеология также включает мягкие границы воспитания, учитывающие особенности ребенка и предлагает подход без насилия, криков и жестких требований, при этом поддерживая автономию и независимость ребенка. Мария Коргожа, кандидат психологических наук

По словам специалиста, идеи "бежевых мам" не новы, поскольку они используются в других методиках, основывающихся на экспертных данных и эмпирических исследованиях. Например, это подход педиатра Эми Питлер и педагога Марии Монтессори. Но когда психологи бьют тревогу?

Когда следование тренду "бежевых мам" становится "идеей фикс", выходит на первое место в приоритетах матери, а потребности и нужды, индивидуальные особенности ребенка уходят как бы на второй план. Например, яркая, подаренная любящей бабушкой игрушка тут же должна быть отправлена в мусорное ведро, причем лучше, чтобы это сделал сам ребенок, в назидание. Либо когда ребенок, который постоянно находится в структурированной среде, без ярких стимулов, вдруг приглашен на день рождения в развлекательный центр к друзьям, где много разных цветов, шума. Конечно, происходит сенсорная перегрузка ребенка, перенасыщение. Ему очень сложно адаптироваться в этих условиях. Мария Коргожа, кандидат психологических наук

Как подчеркнула Мария Коргожа, есть риск создания чрезмерной стерильности и неестественности окружающей среды. Это приводит к несоответствию между домашней средой малыша и реальным миром, что затрудняет адаптацию.

Самым здоровым и правильным подходом является стремление к золотой середине. Родителям, которые хотят применять подход "бежевых мам" в воспитании ребенка, мы рекомендуем выбирать из идеологии те методы, которые учитывают уникальные особенности, потребности и возможности ребенка. Это поможет ему не только развиваться физически и психологически, но и вырасти счастливым и полноценным человеком. Умеренный и внимательный выбор этих методов станет опорой для его роста, создавая безопасное пространство, в котором он сможет избежать рисков отставания и проблем с психическим здоровьем. Мария Коргожа, кандидат психологических наук

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")