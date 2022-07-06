Составлен антирейтинг районов Петербурга по использованию канализации не по назначению

Лидером антирейтинга вновь стал Петроградский район.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подвел итоги 2024 года, составив антирейтинг районов города, где жители чаще всего неправильно пользовались канализацией. По данным специалистов, около 40% всех засоров в системах водоотведения за год возникло из-за сброса бытового мусора.

Лидером антирейтинга вновь стал Петроградский район, где 57% засоров вызваны мусором. На втором месте Адмиралтейский район (53%), а третью строчку разделили Кировский и Приморский районы (по 51%).

В то же время Колпинский район снова показал наилучшие результаты: только 8% засоров здесь связаны с нарушением правил. Редко нарушали правила также жители Кронштадтского (10%) и Курортного (11%) районов.

"Водоканал" призывает горожан бережно относиться к инфраструктуре и напомнил, что в канализацию нельзя выбрасывать бытовой мусор, средства гигиены и другие нерастворимые предметы. Это снижает эффективность работы очистных сооружений и может приводить к авариям.

Сообщить о неисправностях можно круглосуточно по телефонам 305-09-09 или 004.

Фото: unsplash