Актер Виктор Бычков рассказал о своей первой книге

Бычков с его женой Полиной Бычковой-Белинской работали над этим проектом 20 лет.

В среду, 18 декабря, на студии "Ленфильм" актёр Виктор Бычков представил свою первую книгу "РассКузики, или Особенности национального артиста". Хотя название напоминает о самом известном персонаже Виктора Бычкова — Кузьмиче, все истории в книге правдивы, пишет "Петербургский дневник".

Бычков назвал книгу именем персонажа, который ассоциируется с его образом, после того как исполнил главную роль Ивана Картонава в фильме Александра Рогожкина "Кукушка". Потом он вёл программу "Спокойной ночи, малыши", и перестал беспокоиться, что застрянет в одном образе егеря Кузьмича.

После съёмок в фильме "Кукушка" актеру пришлось набрать вес — с 73 кг до 93 кг. Один из критиков даже написал, что не узнавал его на экране в первые 20 минут просмотра. Но всё-таки Кузьмич — это символ русского персонажа, который вызывает улыбку. Поэтому Бычков не хотел отказываться от этого образа.

Актер с его женой Полиной Бычковой-Белинской работали над этим проектом 20 лет. Она вела дневники и записывала забавные и драматичные моменты из жизни супруга. В 2019 году у Полины произошёл инсульт, и она потеряла подвижность руки. Она восстанавливалась и собирала материалы для книги. Однако некоторых фотографий не хватало, и она пригласила художника, который нарисовал недостающие снимки. Таким образом, "РассКузики" превратилась в семейную книгу, содержащую интересные истории для взрослых и детей.

Книга не только об опыте Виктора Бычкова, но и о людях, которые повлияли на его жизнь. В книге много воспоминаний о встречах с интересными личностями, которые помогли сформировать характер автора. Например, в книге есть рассказ о Василии Ливанове, который известен тем, что играл Шерлока Холмса, и об Игоре Масленникове, выдающемся режиссёре.

Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"