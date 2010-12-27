"Золотые пески" Кингисеппа: в магазинах Ленинградской области подорожал сахар

В прошлом месяце в Кингисеппе стоимость сахарного песка достигла критической оценки - 43 рубля 31 копейку.

Сахар в магазинах Ленобласти за полгода подорожал почти на 15%. Такое заключение можно сделать из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата.

За первое полугодие 2018 года среднестатистический горожанин покупал килограмм сахарного песка за 40 рублей 71 копейку. Для сравнения, годом ранее цена сахара составляла 35 рублей 61 копейке. Таким образом, за шесть месяцев сахар в Ленобласти подорожал на 14,3%.

В прошлом месяце в Кингисеппе стоимость сахарного песка достигла критической оценки - 43 рубля 31 копейку.

В других же районах Ленинградской области сыпучая сладость также увеличилась в цене. Например, в Волхове цена поползла вверх на 7,3%, в Гатчине - на 14,5%, в Киришах - на 10,2%, в Тихвине на 26,4%, а в Тосно - на 11%.

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