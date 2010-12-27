"Зимние" поезда Ириновского направления станут длиннее

Пригородный транспорт вместит больше пассажиров.

В пригородных поездах Ириновского направления в зимнем графике движения станет больше вагонов, пишет пресс-служба "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

По просьбам пассажиров компания удлинит поезда на маршрутах на Мельничный ручей, Ладожское озеро и Невскую Дубровку. Традиционно в ряде направлений курсирует шестивагонный пригородный транспорт. Это объясняется сниженным в зиму пассажиропотоком. Однако в текущем зимнем графике поезда обзаведутся еще двумя вагонами.

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Фото: Piter.tv