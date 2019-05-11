"Жаворонок" все еще в небе

Несмотря на разнообразие обширной театральной жизни Санкт-Петербурга, в городской афише есть спектакли, которые для театралов являются особенно привлекательными. Один из них – "Жаворонок" Молодежного театра на Фонтанке.

На Малой сцене Молодежного театра 18 февраля состоялся "юбилейный" показ "Жаворонка", который "прожил" на сцене уже 20 лет. Спектакль по пьесе французского драматурга Жана Ануя в самом начале 2000-х годов задумали художественный руководитель Молодежного театра Семен Спивак и артист Андрей Дежонов. И уже два десятилетия, прошедшие со дня премьеры спектакля, он по-прежнему является одним из самых притягательных для публики. В чем же секрет успеха этого спектакля?

Конечно, в этом есть и толика "вины" исторической героини Жанны д"Арк, о которой рассказывает пьеса. "Новейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического жизни и смерти Орлеанской героини", – сказал о Жанне Александр Сергеевич Пушкин. Образ французской героини является знаковым для европейской культуры, её подвиг феноменален, история Жанны тщательно изучается и оберегается. О её жизни до сего дня пишут книги, ставят спектакли, снимают фильмы. Одна из относительно недавних интерпретаций жизни Жанны д"Арк – голливудский фильм Люка Бессона с Милой Йовович в главной роли. В нашей стране до сих пор актуален фильм "Начало" 1970-го года, в котором история Жанны д"Арк связана с жизнью молодой советской актрисы…

Интеллектуальная драма Жана Ануя, послужившая основой для спектакля театра на Фонтанке, написана в 1952 году. Пьеса имеет необычную форму – она построена как суд над Жанной. В оценках героини содержится вполне современное отношение к историческим событиям, новое пониманием отношений человека и Бога. А разговор о Боге в связи с Жанной д"Арк неизбежен... И тот градус искренности, такая глубина правды, с какой на все эти темы говорят в "Жаворонке" Молодежного театра, не часто встречаются в современных театральных постановках.

Знакомство автора этих строк со спектаклем "Жаворонок" состоялось в 2005 году, через четыре года после премьеры. Меня поразило, что при всей серьезность темы, при сохранении примет эпохи, в спектакле не нагнетался "средневековый ужас". Суровые события прошлого скорее обсуждались, чем воссоздавались. Плакатная очерченность большинства героев подчеркивала то, что Жанна в исполнении Регины Щукиной – настоящая, живая. Актриса и сегодня искренне живёт эмоциями своей героини, совершенно "не щадя живота своего". И невозможно, как и 15 лет назад, не сопереживать ей на протяжении всего спектакля.

Музыкальное сопровождениее усиливает сопереживание. Музыка Горана Бреговича способна подчеркнуть и связь Жанны с народом, и её одиночество. Важные смысловые этапы спектакля подчеркиваются звуковыми акцентами, акцентируются классической и современной музыкой.

Замечательна сценография спектакля, созданная художником Эмилем Капелюшем – множество вертикалей, устремленных ввысь и небольшая готическая фигурка католического святого. Всё из очень простых материалов – железо дерево, грубая ткань (в костюмах артистов имитируются кожа и лен). Такой визуальный ряд задаёт ощущение простоты и величественной мощи происходящих на сцене событий.

Жаворонок-Жанна здесь жертва, исполняющая свою "партию", несмотря на нацеленное на нее ружье охотника. Но она и человек, который не отрекся от призвания, дарованного Богом, человек, поднявшийся над обстоятельствами. На это способен не каждый: в финальной сцене все на сцене следят за парящим в небе Жаворонком, и в то же время заслоняются от него руками.

Как и героиня два десятилетия верна своему призванию актриса Регина Щукина, неподвластная возрасту. В сознании уже нескольких поколений зрителей Молодёжного театра её образ неотделим от образа Жанны. Щукина играет очень простую крестьянскую девушку, смахивающую хитроватым прищуром глаз и рыжей чёлкой скорее на Пеппи Длинныйчулок, чем на героическую личность. Но внешняя простота не мешает героине быть по-настоящему мудрой, благородной и совершать поистине великие дела. А оценки и акценты, расставляемые актрисой, с течением времени стали более зрелыми и точными. Одиночество Жанны закономерно: ей одной приходится вращать кровавое колесо истории, одной всходить на костер...

Впрочем невозможно представить спектакль и без Сергея Барковского, гротескно исполняющего роль короля Карла, Валерия Кухарешина, психологически достоверно играющего архиепископа, стремящегося обесценить значение подвига Жанны, Романа Нечаева в роли графа Варвика . Последний настолько органичен в этой роли, что зрители уверены: циничный и расчетливый Варвик – второе "я" артиста. Эмоционально правдив капитан Бодрикур-Евгений Клубов. Достоверен и одновременно комичен Геннадий Косарев в роли королевского маршала Латремуя. Хорош Андрей Шимко, очень тонкий артист, создавший органичный образ "понимающего" каноника Кошона (ранее его играл Сергей Гавлич). Ярко смотрятся в ролях королевы-матери, жены Карла и его подружки трио замечательных актрис – Екатерина Дронова, Надежда Рязанцева и Александра Бражникова. Лаконичность ролей Матери и Отца Жанны актеры Екатерина Морачевская и Александр Черкашин (заменил в спетакле Анатолия Артемова, несколько лет назад ушедшего из жизни) окупают подробностью, деталями народной жизни.

Думается, "Жаворонок" давно стал этапом, определенной вехой для Молодёжного, многие года не отказывающегося от своей гуманистической и романтической направленности. Жанна д"Арк в "Жаворонке" – одина из первых в череде созданных театром образов "великих романтиков". Далее следуют Дон Кихот ("Дон Кихот", 2008), Князь Мышкин ("Идиот. 2012") и, конечно, Гамлет ("Игра в Шекспира. Гамлет", 2019).

Да, "Жаворонок" для петербургской публики – спектакль особенный. На февральском, особом показе эмоции на сцене и в зрительном зале зашкаливали. А Жанну – Регину Щукину завалили цветами…

Автор: Мария Кросс

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Фото: Молодежный театр на Фонтанке