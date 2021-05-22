Драму "Звериные истории "Бис" покажут 28 ноября в "Молодежном театре на Фонтанке". Стартует спектакль в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Звериные истории" – собрание из 11 коротких отдельных историй, главные герои которых – животные. Однако ситуации, произошедшие с ними, сродни человеческим. Дон Нигро наградил в реальности бессловесных зверей и птиц.

Сам автор в послесловии к постановке говорит: "Я всегда ладил с животными лучше, чем с людьми... Любой, кто думает, что собака или кошка напрочь лишены разума и эмоций, по моему разумению, сильно заблуждается, и заблуждение это вызвано жуткой пустотой его собственной эмоциональной жизни, а может, человек этот просто не обращает на животных никакого внимания".

Фото: culture.ru