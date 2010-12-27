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"Зенит" готов разорвать контракт с Маркизио
Сегодня, 18:42
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Rybka123

"Зенит" готов разорвать контракт с Маркизио

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В апреле игрок перенес операцию на колене.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" ведет переговоры с полузащитником Клаудио Маркизио о расторжении контракта. Портал Goal.com. сообщил, что итальянец в ближайшее время покинет стан "сине-бело-голубых".

Игрок подписал контракт с "Зенитом" в сентябре прошлого года. Он играет в петербургском клубе в качестве свободного агента. В составе сине-бело-голубых бывший игрок "Ювентуса" отыграл 15 матчей, забив в них два гола. Контракт спортсмена с зенитовцами действует до 2020 года. В апреле игрок перенес операцию на колене.

Итальянец не полетел с командой на летний сбор в Австрии. По предварительным данным, футболист заканчивает лечение в медицинском центре на базе футбольного клуба "Ювентус". 

Фото: ФК "Зенит" 

Теги: зенит, маркизио
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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