"Зенит" вошел в число самых дорогих и сильных футбольных брендов мира

Сине-бело-голубые занимают 42-е место в рейтинге самых сильных и 49-ю позицию в списке самых дорогих мировых брендов.

Бренд петербургского футбольного клуба "Зенит" во второй раз вошел в топ-50 самых сильных и дорогих по версии Brand Finance. Сине-бело-голубые занимают 42-е место в рейтинге самых сильных и 49-е — самых дорогих. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Первое место в рейтинге самых дорогих занял английский "Манчестер Юнайтед", его бренд оценивается в 1, 895 млрд долларов. На втором месте испанский "Реал" (1, 573 млрд долларов), на третьем — испанская "Барселона" (1,511 млрд долларов).

Самым сильным брендом по версии Brand Finance оказалась "Барселона", на втором месте "Реал", на третьем — "Манчестер Юнайтед".

Brand Finance — это независимая компания, которая занимается оценкой стоимости брендов. Каждый год специалисты публикуют рейтинг самых влиятельных брендов мира. В 2017 году "Зенит" занимал 40-е место в списке самых дорогих футбольных брендов.

Ранее мы писали, что 13 мая стадион "Санкт-Петербург" примет миллионного болельщика за ФК "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru