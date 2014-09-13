"Зенит" сразится с "Оренбургом" на домашнем поле в воскресенье

Игра начнется в 17:30.

Сине-бело-голубые сразятся с "Оренбургом" в рамках девятого тура Российской Премьер-лиги. Игра состоится сегодня, 11 сентября, на "Газпром Арене". Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Зенит".

Игра начнется в 17:30. Как отметил главный наставник петербургской команды Сергей Семак, все члены клуба готовятся к матчу. Он подчеркнул, что стартовый состав может измениться в любой момент.

Ранее на Piter.tv: Семак стал одним из лучших тренеров "Зенита" по числу побед.

Фото, видео: Телеграм / ФК "Зенит"