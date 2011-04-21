"Зенит" сообщил о скором переходе Клаудиньо в команду

В течение ближайших недель футболист пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом.

Футбольный клуб "Зенит" в суботу, 7 августа, рассказал о предварительной договоренности с "Ред Булл Брагантино" о покупке полузащитника Клаудио Луиса Родригеса. Об этом сообщили в Telegram-канале клуба.

Как рассказали в команде, в течение ближайших недель футболист пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом.

Александр Медведев, генеральный директор "Зенита", рассказал, что привнесет в команду новый игрок.

"Зенит" ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь "Зенита" после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде, — поделился Александр Медведев.

Напомним, 24-летний футболист сыграл за "Ред Булл Брагантино" 126 матчей, забил 32 мяча и сделал 25 результативных передач.

Ранее "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 3:2. Сердар Азмун в составе "Зенита" отличился дублем.

Фото: Piter.tv