"Зенит" сыграет против минского "Динамо" в домашней форме

на матч придет около 22 тысяч зрителей.

В четверг, 9 августа, "Зенит" проведёт первый матч в рамках Лиги Европы против минского "Динамо". Как сообщает пресс-служба клуба, петербургские футболисты сыграют в гостях в домашней форме.

"Зенит" будет играть в лазурной форме, а хозяева - в белой форме. На матч придет около 22 тысяч зрителей. Из них около 2,5 тысяч будут болеть за петербургский клуб.

Встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо" начнётся в 20.00. Напомним, ранее сообщалось, что ответный матч пройдёт на пустом стадионе "Петровский".

Фото: fc-zenit.ru