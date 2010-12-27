"Зенит" хочет купить бывшего полузащитника "Ювентуса"

Футболист пока не уверен, что хочет переезжать в Россию.

Руководство петербургского ФК "Зенит" сделало предложение бывшему полузащитнику "Ювентуса" Клаудио Маркизио. Спортсмен покинул туринский клуб этим летом и сейчас находится в поиске нового пристанища. Об этом сообщает ТАСС.

При этом 32-летний итальянец не уверен, что хочет переезжать в Россию. Вообще он мечтает продолжить карьеру во французском ПСЖ, где сейчас играет его бывший коллега по "Ювентусу" Джанлуиджи Буффон. Однако в сферу трансферных интересов этого клуба он пока не попал. В настоящее время, кроме "Зенита" Маркизио хотят приобрести "Монако", "Спортинг", "Севилья" и несколько клубов MLS.

Ранее мы писали, что главный тренер "Зенита" сомневается, что клуб может купить новых игроков.

Фото: fc-zenit.ru