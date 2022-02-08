"Зенит" представил стартовый состав на матч с "Балтикой"

Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Тренерский штаб "Зенита" определил стартовый состав на матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги против калининградской "Балтики". Игра пройдет сегодня на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде.

Согласно информации пресс-службы петербургского клуба, основной состав будет следующим: Денис Адамов, Дуглас Сантос (капитан команды), Ваня Дркушич, Нино, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Педро, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Лусиано, Матео Кассьерра.

В числе запасных игроков: Михаил Кержаков, Евгений Латышонок, Юрий Горшков, Страхиня Эракович, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Роман Вега, Луис Энрике, Ярослав Михайлов, Александр Ерохин, Александр Соболев, Вадим Шилов.

Команда из Петербурга выйдет на поле в лазоревой игровой форме, вратарь будет выступать в черном комплекте. На матче ожидается до 30 тысяч зрителей, при этом "Зенит" будут поддерживать до 300 приехавших из Северной столицы болельщиков.

Ранее Piter.TV сообщал, что Александр Медведев рассказал, как чувствует себя в новой роли в Зените.

Фото: Piter.tv